В Павлодарской области РК найден повешенным школьник
Автор: По материалам СМИ. 19.01.2017 17:41
В районном центре Железинского района Павлодарской области ученик пятого класса найден повешенным в доме, где он жил. Сообщается, что тело ребенка вечером 18 января обнаружила его мать, вернувшись с работы.
По информации представителей местного отдела образования, мальчик рос в благополучной семье. Оба родителя трудоустроены, у погибшего пятиклассника остался младший брат.
Полиция расследует дело о предполагаемом самоубийстве. В средней школе Железинки, где учился 10-летний мальчик, проводится служебное расследование, сообщили в районном отделе образования.
Казахстан входит в число стран мира с высоким уровнем суицидов. По данным генеральной прокуратуры Казахстана, в 2015 году в стране 201 подросток покончил жизнь самоубийством, что на 4,7 процента выше по сравнению с 2014 годом.
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