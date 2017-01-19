В Павлодарской области РК найден повешенным школьник

Автор: По материалам СМИ. 19.01.2017 17:41

В районном центре Железинского района Павлодарской области ученик пятого класса найден повешенным в доме, где он жил. Сообщается, что тело ребенка вечером 18 января обнаружила его мать, вернувшись с работы.

По информации представителей местного отдела образования, мальчик рос в благополучной семье. Оба родителя трудоустроены, у погибшего пятиклассника остался младший брат.

Полиция расследует дело о предполагаемом самоубийстве. В средней школе Железинки, где учился 10-летний мальчик, проводится служебное расследование, сообщили в районном отделе образования.

Казахстан входит в число стран мира с высоким уровнем суицидов. По данным генеральной прокуратуры Казахстана, в 2015 году в стране 201 подросток покончил жизнь самоубийством, что на 4,7 процента выше по сравнению с 2014 годом.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 9 по 15 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.2133
    Евро73.3246
    Российский рубль1.1624
    Казахский тенге0.2095

     

     