По поступающим сообщениям из Ашхабада, в столице увеличилось число жителей из других регионов, продающих мясо домашней птицы с автомобилей. «За последние две недели число таких продавцов мяса заметно увеличилось. Они в течение дня несколько раз заезжают во дворы, сообщая о продаже дешевого мяса. Стоимость кур, предлагаемых торговцами «с автомобилей», почти в два раза дешевле предлагаемых на рынке. Если на базаре 1 килограмм куриного мяса стоит 20-22 маната, то у этих торговцев стоимость мяса 10-12 манат», — рассказал житель микрорайона Парахат-2 Аман.

По словам собеседников, вначале жители Ашхабада обрадовались появлению дешевой птицы, но когда услышали о гибели домашних животных и птицы в регионах, спрос на этих кур резко упал. «Когда начали продавать дешевых кур можно было увидеть десятки людей, стоявших в очередях. Сейчас люди стараются не покупать этих кур, может один-два человека купят и всё», — рассказал Аман.

Между тем, по информации собственных источников, торговые точки общественного питания в Лебапской и Дашогузской областях приобретают за половину стоимости мясо погибших кур и животных. «В Куняургенче, мясо погибших животных поставляют продавцам кебаба. На базаре 1 килограмм мяса стоит 18 манат, а мясо погибших животных стоит 9 манат», — рассказал источник из Дашогуза. По его словам, подобная ситуация наблюдается и в Лебапской области.

В прессе Туркменистана информации о гибели домашнего скота и птицы в стране, о мерах, предпринимаемых правительством для изучения ситуации и предотвращения распространения эпидемии, нет. Также нет никакой информации, предупреждающей об опасности употребления инфицированного мяса здоровью населения.