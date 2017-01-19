В Туркменистане мясо погибших животных продают за полцены

Автор: По материалам СМИ. 19.01.2017 17:40

На фоне поступающих сведений из различных регионов Туркменистана о гибели домашнего скота и кур, предположительно от вируса сибирской язвы, в центральных городах страны участилась продажа дешевого куриного мяса, выращенного в частных хозяйствах.

По поступающим сообщениям из Ашхабада, в столице увеличилось число жителей из других регионов, продающих мясо домашней птицы с автомобилей. «За последние две недели число таких продавцов мяса заметно увеличилось. Они в течение дня несколько раз заезжают во дворы, сообщая о продаже дешевого мяса. Стоимость кур, предлагаемых торговцами «с автомобилей», почти в два раза дешевле предлагаемых на рынке. Если на базаре 1 килограмм куриного мяса стоит 20-22 маната, то у этих торговцев стоимость мяса 10-12 манат», — рассказал житель микрорайона Парахат-2 Аман.

По словам собеседников, вначале жители Ашхабада обрадовались появлению дешевой птицы, но когда услышали о гибели домашних животных и птицы в регионах, спрос на этих кур резко упал. «Когда начали продавать дешевых кур можно было увидеть десятки людей, стоявших в очередях. Сейчас люди стараются не покупать этих кур, может один-два человека купят и всё», — рассказал Аман.

Между тем, по информации собственных источников, торговые точки общественного питания в Лебапской и Дашогузской областях приобретают за половину стоимости мясо погибших кур и животных. «В Куняургенче, мясо погибших животных поставляют продавцам кебаба. На базаре 1 килограмм мяса стоит 18 манат, а мясо погибших животных стоит 9 манат», — рассказал источник из Дашогуза. По его словам, подобная ситуация наблюдается и в Лебапской области.

В прессе Туркменистана информации о гибели домашнего скота и птицы в стране, о мерах, предпринимаемых правительством для изучения ситуации и предотвращения распространения эпидемии, нет. Также нет никакой информации, предупреждающей об опасности употребления инфицированного мяса здоровью населения.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 9 по 15 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.2133
    Евро73.3246
    Российский рубль1.1624
    Казахский тенге0.2095

     

     