Автор: По материалам СМИ. 19.01.2017 17:22

Активность молодого русскоговорящего населения в Германии стремительно растёт в последнее время: впервые в истории выходцы из России, Узбекистана, Кыргызстана, Украины и Грузии могут войти в состав Миграционного совета Мюнхена, сообщает Life. Известно, что впервые в истории Миграционного совета Мюнхена среди кандидатов представлены выходцы из России, Узбекистана, Кыргызстана, Украины и Грузии: всего более 10 человек. Двое из них, Мария Ламоттке из России и Бермет Абдрахманова из Кыргызстана, рассказали Лайфу о том, зачем членство в совете нужно именно им и иностранцам вообще.

Марии Ламоттке 30 лет, она родилась Нижнем Новгороде. По образованию Мария финансист и переводчик. Женщина живёт в Мюнхене с 2010 года и работает финансовым директором в немецкой биотехнологической компании. Документы на выборы в совет Мария подала ещё осенью. Девятого декабря она была официально заявлена как кандидат избирательного списка. Мария рассказывает, что в качестве члена совета она планирует выступать в поддержку русской культуры и русского языка в школах и детских учреждениях Германии. На посту члена совета Мария планирует в первую очередь заняться вопросом работы библиотек в выходные дни.

Другой кандидат в члены Миграционного совета Мюнхена, рассказавший о своих планах, — Бермет Абдрахманова из Кыргызстана. Ей, как и Марии, 30 лет, женщина родилась в Бишкеке. По образованию Бермет — историк и политолог, в настоящее время она преподаёт немецкий язык в Мюнхенском народном университете. В Мюнхен Бермет переехала в 2015 году. По её словам, нынешние члены совета ведут себя слишком пассивно.

«О них никто ничего не знает, только определённые люди. Я могу сказать, что представители одной этнической группы, это в основном турецкая и греческая диаспоры, они могут знать, а другие не знают. Это пассивность работы миграционного совета», — говорит Бермет Абдрахманова. Про себя женщина говорит, что на посту члена совета постарается максимально привлечь к его работе молодых людей в возрасте от 16 лет до 21 года, у которых «никаких целей нет и даже нет желания интегрироваться». Напомним, выборы в Миграционный совет Мюнхена запланированы на 22 января. В них смогут принять участие все граждане других государств, проживающие в Мюнхене.