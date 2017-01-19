В столице Ирана обрушился высотный центр, более 30 человек погибли

Автор: По материалам СМИ. 19.01.2017 17:20
Высотный центр Plasco на юге Тегерана обрушился в результате начавшегося там пожара, сообщает иранское агентство Fars News Agency. Источники агентства сообщают о 30 погибших. При этом число жертв может вырасти, так как в здании находилось до 300 человек. Сообщается, что среди них 30 пожарных, два корреспондента и несколько владельцев торговых точек. Также существует вероятность утечки газа и взрыва, в связи с чем людям рекомендуется покинуть район. По официальным данным городского отдела скорой медицинской помощи, как минимум 40 человек получили травмы. Среди них много работников пожарной охраны.

Пожар в здании начался на девятом этаже, пламя достаточно быстро распространилось вверх. Огонь расплавил стальные конструкции, и в здании произошло обрушение. Журналист агентства с места событий передавал, что жар от здания чувствовался даже на расстоянии около 40 метров. 17-этажное здание, считающееся самой старой высоткой в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем. Здание было построено в 1962 году, в нем располагались магазины с одеждой.

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