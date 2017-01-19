Одна из семей, которая была размещена в гостинице «Семетей», вызывает вопросы, так как живет далеко от места

Автор: АКИpress . 19.01.2017 17:16

Бишкек (АКИpress) – Одна из семей, которая была размещена в гостинице «Семетей», вызывает вопросы. Об этом 19 января на пресс-конференции в Бишкеке сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

«В гостинице на данный момент проживают 20 человек. Насколько мы знаем, там 3 семьи из 15 человек. И по четвертой семье из 5 человек у нас возникают вопросы, потому что она живет в том же селе, но далеко от места крушения. Мы дали поручение соответствующим органам проверить это», — сказал он.

В гостинице «Семетей» находятся 20 пострадавших от падения самолета на участок Дачи СУ, из них 9 взрослых и 11 детей.

Четыре семьи, оставшиеся без дома и кровли, остаются в гостинице.

Как сообщили в МЧС, они обеспечены горячим питанием, комнатами. Им также были доставлены продукты первой необходимости, мыло-моющие средства, сладости для детей.