В парламенте создали временную депутатскую комиссию для расследования принадлежности груза, находившегося на борту «Боинга-747», который разбился 16 января близ Бишкека. Решение принято сегодня на заседании.
«Нам известно, что на борту было свыше 83 тонн электроники. Это где-то 200 тысяч сотовых телефонов. Есть подозрение, что наши чиновники занимаются контрабандой. С одного такого рейса можно выручить $25 миллионов. А если таких полетов было свыше 50, то получается в среднем до $1 миллиарда. Народ, думаю, имеет право знать правду», — отметил Омурбек Текебаев.
Грузовой самолет «Боинг-747» упал утром 16 января на дома в селе Дачи СУ. Он выполнял рейс по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул.
Ранее первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что в Бишкеке самолет должен был сесть для дозаправки.
До 20 февраля члены депутатской комиссии должны предоставить информацию.
При смене экипажа на земле, за одно и разгрузка транзитного груза, пака свежий экипаж приминает решение на вылет. Очень удобно, вроде как бы никто не заметил, смена экипажа. Все в наваре и при своих интересах. А отметят как дозаправка. Контора поставщика турецко- китайска, товар китайский, доставщик — братский турок, транзитный получатель КР. Схема сегодняшних времён.
А, что творилось с 2001 года, когда пендосо паслись на базе Ганси и таскали недосматриваемые грузы (можно только догадываться, что таскали). Во где был Кландайк для тех, кто был в доле и закрывал глаза.
Не ту страну назвали Колумбией.
А кто у нас сравнительно недавно и не раз посещал Гонконг, якобы по личным делам?