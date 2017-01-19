Автор: Админ . 19.01.2017 17:14

В парламенте создали временную депутатскую комиссию для расследования принадлежности груза, находившегося на борту «Боинга-747», который разбился 16 января близ Бишкека. Решение принято сегодня на заседании.

Ранее депутат Омурбек Текебаев заявил, что на борту мог находиться контрабандный груз.

«Нам известно, что на борту было свыше 83 тонн электроники. Это где-то 200 тысяч сотовых телефонов. Есть подозрение, что наши чиновники занимаются контрабандой. С одного такого рейса можно выручить $25 миллионов. А если таких полетов было свыше 50, то получается в среднем до $1 миллиарда. Народ, думаю, имеет право знать правду», — отметил Омурбек Текебаев.

Грузовой самолет «Боинг-747» упал утром 16 января на дома в селе Дачи СУ. Он выполнял рейс по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул.

Ранее первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что в Бишкеке самолет должен был сесть для дозаправки.

До 20 февраля члены депутатской комиссии должны предоставить информацию.