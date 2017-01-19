МВД опровергает факты мародерства на месте ЧП

Автор: Админ . 19.01.2017 17:12

Сообщения в соцсетях и некоторых СМИ о якобы задержании подозреваемого в мародерстве не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в социальных сетях и некоторых СМИ распространяется информация о том, что якобы с «мародером» вышла некрасивая история, за которую государство должно извиниться перед ним.

Как сообщается, арестованный мужчина — родной брат потерпевшего, у которого погибла семья под завалами, а выносил он в ведре документы и кое-какие подарки.

В этой связи МВД официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности и является попыткой некоторых лиц ввести общественность в заблуждение.

В день авиакатастрофы сотрудники МВД и ГУВД Чуйской области полностью оцепили место происшествия, обеспечивали охрану общественного порядка, говорится в сообщении.

На территорию, где проводятся необходимые следственные действия, не пускают никого из посторонних людей. Были приняты меры по недопущению мародерства и краж на месте крушения, организовано круглосуточное дежурство. В тот день сотрудниками был остановлен подозрительный мужчина с ведром, в котором находились различные вещи и документы.

Как сообщается, в ходе допроса он пояснил, что ведро с вещами дал его брат и попросил отнести в машину. Подошедший брат и пояснил, что под завалами погибли две дочери его родственника. Как выяснилось, родственник оставил детей у соседки в связи с выездом на похороны отца в Нарынскую область. После разбирательств мужчина был отпущен на месте.

Кроме того, по информации МВД, на месте авиакатастрофы фактов мародерства зарегистрировано не было.

Четверо граждан добровольно собрали и сдали сотрудникам милиции товары народного потребления, выпавшие с борта самолета.

Однако, по данным ведомства, был факт попытки кражи, по которому проходит другой житель соседнего дачного кооператива, находящегося в относительной близости к месту крушения самолета, по данному факту ведется предварительное расследование.

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