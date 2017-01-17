Тиллаев попросил его осторожно выражаться в словах. «План ГТС выполнен за 2016 год?» — спросил депутат А.Сулайманов. План у ГТС выполнен по пошлинам 2015 года на 2 млрд 840 млн сомов, ответил глава ГТС.
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Глава ГТС ответил депутату, который заявил, что 232 таможенника встретили Новый год за границей
Автор: АКИpress . 17.01.2017 09:58
Tazabek — Члены комитета ЖК по бюджету и финансам в ходе заседания попросили председателя ГТС Азамата Сулайманова ответить депутату Алтынбеку Сулайманову, который заявил, что 232 сотрудника со своими семьями встретили Новый год за пределами страны.
Глава ГТС ответил, что в Таможне есть служба собственной безопасности, если будут незаконные действия со стороны сотрудников таможни, то ССБ проведет собственное служебное расследование. Таможня отдыхает: Свыше 200 сотрудников ГТС со своими семьями встретили Новый год за границей, откуда у них такие деньги? — депутат А.Сулайманов«Можно говорить все, что взбредет в голову», — сказал глава ГТС, комментируя слова депутата А.Сулайманова. Депутат Руслан Казакбаев («Республика-Ата-Журт») сказал, что главе ГТС А.Сулайманову не стоило так говорить.
«Это вы зря сказали, вы сидите на заседании комитета, во-первых. Во-вторых, в фискальных органах внутреннее расследование проводят, когда есть нарушение со стороны сотрудников. А по сути, конечно, не было нарушений, это же отпуск. Депутат А.Сулайманов говорит о моральной стороне вопроса», — добавил Р.Казакбаев. Глава ГТС Азамат Сулайманов сказал, что о многочисленных зарубежных командировкахсотрудников ему ничего неизвестно.
Тиллаев попросил его осторожно выражаться в словах. «План ГТС выполнен за 2016 год?» — спросил депутат А.Сулайманов. План у ГТС выполнен по пошлинам 2015 года на 2 млрд 840 млн сомов, ответил глава ГТС.
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