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Подозреваемый в теракте в клубе Стамбула был задержан в доме своего друга из Кыргызстана
Автор: По материалам СМИ. 17.01.2017 09:56
с подозреваемым Абдулгадиром Машариповым в теракте в новогоднюю ночь в клубе Стамбула арестован гражданин Кыргызстана, сообщает турецкое агентство Anadolu. Телеканал NTV сообщает, что мужчина был задержан в доме у своего друга из Кыргызстана Абу Мохаммеда (Abu Muhammad).
По данным телеканала он скрывался в этом доме в течении 3-х дней. Подозреваемый был задержан в Эсеньюрте — это район провинции Стамбул. По данным телеканала TRT, вместе с ним находился его четырехлетний сын. Четыре человека, в том числе один из Кыргызстана и три женщины — из Египта, Сомали и Сенегала — были задержаны вместе с Машариповым. Р
анее сообщалось, что в теракте подозревается уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Ранее, в Сети появилось видео ареста подозреваемого в теракте. В ночь на 1 января 2017 года мужчина открыл огонь в клубе Reina. Погибли 39 человек, 65 человек были ранены. Ответственность за нападение на клуб взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
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