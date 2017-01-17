Мигранты нажали на тормоз российской экономики
Автор: По материалам СМИ. 17.01.2017 09:53
Миграционная политика, проводимая сегодня в России, не только не стимулирует развитие страны, но и стала для него тормозом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на Гайдаровском экономическом форуме.
По ее словам, сейчас в России работает семь миллионов приехавших из-за рубежа, в основном они заняты неквалифицированным трудом. Эффективность их использования, если посчитать колоссальные социальные издержки, которые несет государство, оплачивая их адаптацию, образование их детей, медицинские услуги и прочие нужды, минусовая.
http://maxala.org/economika/48839-migranty-nazhali-na-tormoz-rossiyskoy-ekonomiki.html
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