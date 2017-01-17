В Узбекистане работу глав администраций будут оценивать «сумом»

Автор: По материалам СМИ. 17.01.2017 09:47

На заседании правительства президент Узбекистана Шавкат Мирзияев потребовал повысить персональную ответственность хокимов (глав администраций) и их первых заместителей за коренное изменение всей системы решения проблем занятости населения.

Президент Узбекистана предложил при обеспечении хокимами выполнения параметров создания новых рабочих мест по итогам каждого месяца поощрять их 15% надбавкой к заработной плате. При невыполнении, соответственно, с заработной платы удерживаются 15%.

Первые заместители хокимов, непосредственно отвечающие за этот участок работы, соответственно поощряются или же наказываются удержанием 20% от заработной платы.

Шавкат Мирзияев поручил премьер-министру Абдулле Арипову и его заместителю Рустаму Азимову в 15-дневный срок внести проект постановления президента страны о внедрении с 1 марта этого года предлагаемой системы материального стимулирования чиновников в вопросах решения занятости населения.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 9 по 15 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.2133
    Евро73.3246
    Российский рубль1.1624
    Казахский тенге0.2095

     

     