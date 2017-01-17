Президент Узбекистана предложил при обеспечении хокимами выполнения параметров создания новых рабочих мест по итогам каждого месяца поощрять их 15% надбавкой к заработной плате. При невыполнении, соответственно, с заработной платы удерживаются 15%.

Первые заместители хокимов, непосредственно отвечающие за этот участок работы, соответственно поощряются или же наказываются удержанием 20% от заработной платы.

Шавкат Мирзияев поручил премьер-министру Абдулле Арипову и его заместителю Рустаму Азимову в 15-дневный срок внести проект постановления президента страны о внедрении с 1 марта этого года предлагаемой системы материального стимулирования чиновников в вопросах решения занятости населения.