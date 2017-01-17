Бывшие сотрудники администрации Назарбаева обвиняются в разглашении секретов

Автор: По материалам СМИ. 17.01.2017 09:46

В Казахстане арестован бывший заместитель главы президентской администрации Баглан Майлыбаев. Как сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ), одновременно с ним арестован бывший заместитель заведующего отделом внутренней политики Николай Галихин.

Оба арестованных подозреваются в «незаконном сборе, распространении и разглашении государственных секретов». Суд в Астане санкционировал арест бывших сотрудников администрации президента, оба содержатся в следственном изоляторе, сообщают в КНБ.

Это не первое громкое задержание чиновников, занимавших высокие посты. Недавно был взят под арест бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, его подозревают в получении взяток. Под арестом находится и глава государственного пенсионного фонда Руслан Ерденаев, его обвинили в хищениях.

В конце декабря Комитет национальной безопасности сообщал о задержании и аресте своего бывшего председателя Нартая Дутбаева по подозрению в «разглашении госсекретов». Вместе с Дутбаевым арестованы и несколько дипломатов.

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