Оба арестованных подозреваются в «незаконном сборе, распространении и разглашении государственных секретов». Суд в Астане санкционировал арест бывших сотрудников администрации президента, оба содержатся в следственном изоляторе, сообщают в КНБ.

Это не первое громкое задержание чиновников, занимавших высокие посты. Недавно был взят под арест бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, его подозревают в получении взяток. Под арестом находится и глава государственного пенсионного фонда Руслан Ерденаев, его обвинили в хищениях.

В конце декабря Комитет национальной безопасности сообщал о задержании и аресте своего бывшего председателя Нартая Дутбаева по подозрению в «разглашении госсекретов». Вместе с Дутбаевым арестованы и несколько дипломатов.