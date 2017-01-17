«Европа продолжит трансатлантическое сотрудничество, но оно будет основано на ее интересах и ценностях», — сказал Олланд на церемонии в Париже по случаю завершения полномочий посла США во Франции Джейн Хартли. «ЕС не нужны советы со стороны о том, что ему нужно делать», — добавил Олланд.

15 января Трамп дал интервью европейским изданиям London’s Times и Bild, в котором благосклонно отозвался о выходе Британии из ЕС и заявил, что либеральная политика евроблока в отношении беженцев может вынудить другие страны отказаться от членства в нем. Трамп раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она позволила множеству мигрантов без документов попасть в страну в 2015 году. В ответ Меркель заявила, что ЕС должен сам нести за себя ответственность, отметив: «Наша судьба – в наших руках».

Покидающий пост госсекретаря США Джон Керри назвал слова Трампа «неподобающими». В интервью CNN он отметил: «Я, если честно, считаю, что будущему президенту США не подобает прямолинейно говорить о политике других стран». Инаугурация Трампа на пост пройдет 20 января.