Представитель карго-компании Айше Кынран в свою очередь сообщила, что семьям погибшим и пострадавшим будет выплачена компенсация. По данным компании, экипаж после 69-часового отдыха в Гонконге принял самолет и вылетел по направлению в Бишкек и в далее в Стамбул. В технической тетради самолета не зарегистрированы неполадки.

«Руководство компании тесно сотрудничает с кыргызстанскими ведомствами, которые выясняют причины падения лайнера, — говорится в сообщении. – Весь груз, находившийся на борту, застрахован».

На брифинге первый вице-премьер КР Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что со стороны правительства семьи погибших в качестве компенсации получат по 100 тысяч сомов. Также сообщается о том, что правительство возьмет на себя все расходы по доставке тел погибших родным и близким, а также оплачено лечение пострадавших, которые находятся в больнице. Продолжается оперативная работа по оказанию необходимой помощи нуждающимся гражданам, работает специально созданная комиссия.

Напомним, лайнер выполнял рейс по маршруту Гонконг — Стамбул, в аэропорту «Манас» самолет должен был совершить посадку для дозаправки. Около 7.20 утра 16 января воздушное судно потерпело крушение в селе Дачи СУ близ аэропорта. В морг поступило 42 спецмешка с телами погибших. Исследовано 32 целых тела, остаются неопознанными 10 объектов с фрагментами тел.