Личный состав ГКНБ оказал помощь пострадавшим
Автор: Админ . 17.01.2017 09:43
Личный состав Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики выражают соболезнование семьям пострадавших в результате крушения самолета вблизи международного аэропорта «Манас». В связи, с трагедией сотрудники ГКНБ КР приняли решение перечислить однодневную зарплату семьям пострадавших.
Отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР
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