Ельцин — спаситель России или убийца СССР? Автор: Админ . 17.01.2017 06:37 Неожиданное выступление Никиты Михалкова с критикой уже осточертевшего всем Е-Центра не могло не вызвать интереса и сочувствия в патриотическом лагере и вообще среди порядочных людей. Но не только потому, что Михалков — фигура, известная всей стране. Еще больше по той причине, что он был горячим приверженцем Ельцина, даже его доверенным лицом на президентских выборах… Увы, было время, когда Михалков заявлял: «Ельцин спас страну от катастрофы. За ним нет партий. За ним — Россия. Я — за Россию, значит — за Ельцина!» Именно последним обстоятельством бывшая президентша вздумала уязвить Михалкова. Ей залечь бы на дно и не шевелиться, как сделали это бывший вице-премьер Шумейко, бывший министр иностранных дел Козырев (ныне живет в США), председатель КГБ Бакатин, а она — на сцену: «Я и представить не могла, что через двадцать лет он

с легкостью отречется от того, что говорил и делал». http://maxala.org/skandali/48810-elcin-spasitel-rossii-ili-ubiyca-sssr.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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