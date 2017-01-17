Неожиданное выступление Никиты Михалкова с критикой уже осточертевшего всем Е-Центра не могло не вызвать интереса и сочувствия в патриотическом лагере и вообще среди порядочных людей. Но не только потому, что Михалков — фигура, известная всей стране. Еще больше по той причине, что он был горячим приверженцем Ельцина, даже его доверенным лицом на президентских выборах… Увы, было время, когда Михалков заявлял: «Ельцин спас страну от катастрофы. За ним нет партий. За ним — Россия. Я — за Россию, значит — за Ельцина!» Именно последним обстоятельством бывшая президентша вздумала уязвить Михалкова. Ей залечь бы на дно и не шевелиться, как сделали это бывший вице-премьер Шумейко, бывший министр иностранных дел Козырев (ныне живет в США), председатель КГБ Бакатин, а она — на сцену: «Я и представить не могла, что через двадцать лет он
с легкостью отречется от того, что говорил и делал».
http://maxala.org/skandali/48810-elcin-spasitel-rossii-ili-ubiyca-sssr.html
Скорее всего убийца. Он завершил развал СССР начатый Горбачевым. Ельцин чуть не развалил и Россию. Унизил ее перед другими странами (особенно когда клянчил гумпомошь на Западе в виде б/у ширпотреба и гмо-жрачки). Инициировал Приватизацию экономики страны, в результате чего все богатства страны достались лишь ничтожной кучке жуликов и коррупционеров.
Ельцин все время шел на уступки Западу. И войну в Чечне можно было избежать.