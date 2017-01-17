Автор: Перевод с кыргызского . 17.01.2017 06:38

Марс Сариев, политолог: — В этом году состоятся президентские выборы. Личность будущего президента повлияет на геополитику. Если он близок к Западу, то это хорошо для Запада, если же у человека евразийский менталитет, то это хорошо для России и Казахстана. Поэтому я думаю, что к этому процессу могут быть вовлечены и внешние игроки. Возьмем, к примеру, Узбекистан. Если раньше Каримов соблюдал баланс с внешними игроками, то в последнее время заметен крен в сторону России. В Средней Азии почти не осталось игроков, которые ориентируются на Запад. Только в Кыргызстане ориентируются на Запад в развитии демократии. Поэтому в Кыргызстане возможны геополитические игры. Конечно Запад будет опираться на неправительственные организации, которые живут за счет их грантов. Фактически Запад вырастил наше гражданское общество.

Есть и другие игроки из более легкой весовой категории. В учебных заведениях «Ататюрк-Ала-Тоо», «Себат» много людей, которые близки к туркам по взглядам. Такие есть и среди элиты, потому что многие дети чиновников учились в упомянутых учебных заведениях. Поэтому Турцию можно считать весомым игроком. Китай вложил в Кыргызстан огромные инвестиции, его влияние существенно. Хотя они и не вмешиваются в нашу политику, они оказывают большое влияние на экономику. Например, заместителя спикера Жогорку Кенеша незамедлительно отправили в отставку, когда узнали, что он побывал в Тайване. Это уже является показателем степени влияния Китая. Помимо этого, конечно, сильное влияние имеет Россия.

На президентских выборах Россия будет играть решающую роль. За два года в этой стране политика стабилизировалась, система начала хорошо работать. Они тоже начали работать с системными процессами по примеру Запада. Раньше они работали с персонами, элитой, приглашали политиков в Кремль, убеждали там. А сейчас усилилась пропаганда, информационное воздействие, работа ведется над процессами, а не персонами. Все это окажет воздействие на ситуацию. Поэтому я думаю, что у нас наступает «горячая пора», усилятся политические баталии.

Два, три года, пять лет назад было заметно, на кого делает ставку Россия. А сейчас в Кремле побывали многие политики, включая Мырзакматова, Эльмиру Ибраимову, Темира Сариева. Мы не знаем, на каком уровне проходили встречи. Но пока не заметили, что делается ставка на одну персону. Наверное пока что просматривают всех.

- Какой будет судьба парламента? Он распустится или нет?

- Сейчас политическими процессами управляет партия власти — СДПК. Основные комитеты в парламенте взяла фракция «Республика — Ата Журт». Что касается оставшейся в оппозиции фракции «Онугуу-Прогресс», то в идейном плане она не является оппозиционной. Единственным оппозиционером сейчас остается Текебаев. Но он уже обессилен. Потому что в его руках нет комитетов. Атамбаев же уверяет, что готов дать дорогу и Бабанову и Торобаеву, если они захотят баллотироваться в президенты. Им нравится такое предложение, они хотят заключить с Атамбаевым тайный тандем. Но политика есть политика. До этого и Канату Исаеву импонировала подобная стратегия, он вел себя покорно. Но в связи с изменившейся конъюнктурой он решил создать альянс с Текебаевым. Поэтому действующие альянсы можно считать временными, продиктованными конъюнктурой. И «Кыргызстан», и «Мекеним Кыргызстан» являются временными союзниками для СДПК. Тем не менее ситуацию контролирует СДПК.

Ташиев, Келдибеков, Мадумаров основали южный альянс. Я с самого начала говорил, что это слабый альянс. Потому что они проявили себя как южные лидеры. Они могут опираться только на внутренний, племенной, региональный элемент. В свое время в отношении Келдибекова и Ташиева возбуждались уголовные дела. Значит, с этой точки зрения они могут выдвинуть только Мадумарова, к которому не в чем придраться. Но вряд ли они найдут поддержку на севере. Взяв с них пример, объединились уроженцы Иссык-Куля — Урмат Барыктабасов и Садыр Жапаров. Ичкилики провели курултай и провозгласили своим лидером Абдыганы Эркебаева, а сарыбагыши — Кенешбека Дуйшебаева. Все это говорит о том, что упомянутые лидеры слабы и могут полагаться только на ограниченное количество избирателей.

- Судя по вашим словам, ситуация полностью под контролем власти. Что выгоднее для Белого дома — распустить парламент или сохранить его?

- У нас сформировалась потребительская психология. Атамбаев рассчитывал на то, что его личные отношения с Путиным, поступающая с ЕврАзЭС финансовая помощь позволит сохранить стабильность. Но некоторые надежды не оправдались, вроде строительства ГЭС Камбар-Ата. Если ситуация к весне ухудшится, то Атамбаев будет вынужден распустить парламент. Потому что к весне положение народа ухудшится, жители новостроек (имеется с виду маргинальные самозастройки внутренних мигрантов — Парус) начнут возмущаться. А роспуск парламента предотвратит консолидацию протестных сил, раздробит их. Все элитарные группировки начнут стремиться к тому, чтобы получить мандат в парламенте, усесться в теплом кабинете и перестанут думать об объединении с другими. Если вы заметили, в последнее время все чаще говорят: «В парламенте собрались одни толстосумы, они не будут переживать за народ». Создается ощущение, что и власть не против таких разговоров. Потому что для нее выгодно иметь негативный фон в лице парламента. Его можно в любой момент распустить, выгнать. А новоизбранный парламент будет проходить через фильтр СДПК.

- Как вы думаете, у кого есть большие шансы на президентских выборах?

- Мне хотелось бы озвучить одну парадоксальную вещь. Есть слой горожан, интеллигенции. Есть еще традиционное общество, включающее в себе трайбализм и землячество. Например, Кубанычбек Кулматов может стать интересным кандидатом для горожан. Но для Кара-Суйского района или Баткенской области это обычное имя, не более. Там другая психология. Они готовы избрать только своего земляка. Считают, что наступил черед для президента из родов, относящихся к ичкилику. Это тоже вариант. Говорят, что фактически за партией «Мекеним Кыргызстан» стоит один из приближенных президента. Он может найти общий язык с Ташиевым, Мадумаровым, Келдибековым и Бекназаровым. Он пользуется серьезным влиянием на традиционное общество, особенно среди южан. Сейчас у премьер-министра широкие полномочия. Разгромлены все соратники Текебаева, а акаевская и бакиевская команда были дискредитированы. Даже у Темира Сариева нет потенциала, хотя кажется, что его положение лучше, чем у других. Омурбек Бабанов — молод, он нравится молодежи, женщинам, уставший от старых кадров народ тоже хочет молодого правителя. Но у него есть некоторые «но», которые вызывают сомнения. Поэтому вполне возможно, что президентом может стать ранее не очень заметный, не вовлеченный в коррупцию новый человек. Но и этот новый человек будет вынужден найти общий язык с кланами. Пока он не найдет общий язык с кланами, в стране не будет стабильности. Для этого с кланами должны работать очень влиятельные фигуры.

- Какой будет позиция Алмазбека Атамбаева в таких обстоятельствах? Он оставит всех в покое, скажет – избирайте, кого хотите, или активно будет вмешиваться в процесс?

- Он не может махнуть рукой и сказать: «Будь, что будет». Потому что ему нужно укрепить тылы. Если он сможет управлять процессами, то оставит власть доверенным людям и уйдет в отставку как аксакал. Для этого будущий президент и премьер-министр должны вызывать у него 100% доверие. Он не может рисковать, пустив все на самотек. Иначе он будет вынужден бежать. Если же появится форс-мажорная ситуация, тогда он будет вынужден отменить президентские выборы и остаться во власти для обеспечения стабильности.

Источник — Азия ньюс