Для получения визы в Китай гражданам Кыргызстана надо сдать отпечатки пальцев Автор: Админ . 13.01.2017 19:03 С 19 января консульский отдел Посольства Китая в Кыргызстане начнет сбор отпечатков пальцев заявителей при оформлении визы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР. По данным ведомства, эти меры принимаются в соответствии с законодательством КНР и направлены на улучшение технологии выдачи визы. Это не осложнит процесс получения китайской визы, считают в Министерстве иностранных дел. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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