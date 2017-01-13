Для получения визы в Китай гражданам Кыргызстана надо сдать отпечатки пальцев

Автор: Админ . 13.01.2017 19:03

С 19 января консульский отдел Посольства Китая в Кыргызстане начнет сбор отпечатков пальцев заявителей при оформлении визы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

 По данным ведомства, эти меры принимаются в соответствии с законодательством КНР и направлены на улучшение технологии выдачи визы. Это не осложнит процесс получения китайской визы, считают в Министерстве иностранных дел.

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