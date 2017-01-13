Автор: По материалам СМИ. 13.01.2017 17:47

Пока что четыре политика ведут переговоры между собой, собираются вместе готовиться к президентским выборам. Об этом поговаривают в узких кругах. Чуть ранее Феликс Кулов, Жылдыз Жолдошева, Арслан Малиев выдвинули молодежь в качестве кандидатов в Бишкекский городской кенеш от партии «Аалам». К сожалению, из-за нехватки финансовых средств, притеснения с помощью административного ресурса «Аалам» не прошел в кенеш.

Но на президентских выборах будет тяжело опираться только на деньги для достижения успеха. Большинство серьезно отнесутся к шансу, который выпадает раз в шесть лет. Будут проанализированы программы, идеи, биография, опыт кандидатов. Если Мыктыбек Абдылдаев, Жылдыз Жолдошева, Феликс Кулов, Арслан Малиев объединятся, то кто может стать кандидатом на ханский престол? Каждый из них имеет свое место в обществе. Это известные персоны. Их сердца ярки, хромают они только по части финансов.

Если квартет сделает выбор в пользу Мыктыбека Абдылдаева, то вполне возможно, что ему удастся спутать карты власти и другим политическим силам. Потому что Мыктыбек мырза всегда выступает по делу, образования и опыта у него хватает. Это справедливый и сдержанный политик, который найдет поддержку по всей республике. Жена у него русская, а тесть — генерал ФСБ. Вполне возможно, что будет поддержка со стороны Москвы. Ф. Кулов ему поможет завоевать голоса русскоязычного населения страны. К тому же оба они чуйцы, их могут поддержать жители упомянутой области.

А. Малиев поднялся за счет бизнеса, трижды был депутатом Жогорку Кенеша. У него хватает авторитета на Иссык-Куле. А госпожа Жылдыз пользуется поддержкой народа благодаря тому, что всегда озвучивает свое справедливое мнение по поводу несправедливости. Мы помним, что будучи депутатом прошлого созыва Жогорку Кенеша, она пополнила свои очки благодаря своей прямоте. Она смогла добиться успеха как лидер фракции. У Ж. Жолдошевой есть сторонники не только в Оше, но и в других регионах страны. Этой женщине подходит образ львицы…

Если этот квартет укрепится в ближайшее время, то другие политики и бизнесмены могут к нему примкнуть. Так как другие молодые кандидаты могут захромать, если М. Абдылдаев примет участие в гонке. Ведь биография генерала чиста, словно белые бусинки. Сейчас народ прозрел, люди поддержат государственника, человека, способного стать лицом кыргызов. А такой человек есть и он готов. Что касается молодых кандидатов, конечно, они богаты. Но какими путями они нажили свое богатство? Состояли на высокопоставленных государственных должностях, прихватывали деньги, которые идут в казну или отбирали чужой бизнес, налагали «теневые налоги». На выборах они ненадолго кормят народ, чтобы вернуться во власть. А оказавшись во власти, они вновь покушаются на государственные средства. Разве народ будет жить лучше от этого?

Поэтому общественность не должна ошибиться с выбором. Есть еще достаточно времени. Надеемся, что народ прозреет…

Источник — Азия ньюс