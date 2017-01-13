Автор: По материалам СМИ. 13.01.2017 17:43

- Орозбек мырза, в Кыргызстане создано «теневое правительство», которое возглавит Марат Иманкулов, Турсунбай Бакир будет исполнять функции первого вице одновременно с обязанностями министра иностранных дел. Ваши комментарии?

- Подобные организации будут продолжать создаваться. Неправильно будоражить народ созданием «теневого правительства», ведь мы только начали стабилизироваться. Это нарушит согласие. Мы маленькое государство с 6-миллионным населением. Нам достаточно одного правительства. В развитых государствах есть такая практика, но у нас нет политиков, которые способны работать на интересы народа в «теневом правительстве». Все жаждут одного – власти. Тем более что создание такого органа не предусмотрено в Основном законе, это противоречит Конституции. Они будут посажены, если будут работать вразрез интересам народа.

- В этом правительстве управлять будет Марат Иманкулов, который не показал в прошлом успехов в сфере безопасности, а скандальный экс-депутат Турсунбай Бакир уулу – первый вице. Такие люди будут болеть за народ?

- С Маратом Иманкуловым не знаком, не слышала про него хороших отзывов. Что касается Турсунбая Бакира уулу, мы знаем его только как человека, который много раз женился. Разве такие люди имеют представление о производстве? Я бы назвал безрассудством создание «теневого правительства».

Источник — Фокус