Нет совести. Бабанов обманул онкобольных

Автор: По материалам СМИ. 13.01.2017 17:41

Омурбек Бабанов То ли  хотел показать себя, пообещал помочь с приобретением медицинского оборудования онкологических больных «линейный ускоритель».. По всей видимости, его обещание противоречило личным интересам, в общем, он не выделил ни копейки.

Честно говоря, денег у него навалом, не обеднел бы, если бы купил одно оборудование. Его бы благодарили и благословляли те, кто страдает от онкологических заболеваний. К сожалению, слова у этого молодца не соответствуют действиям, поэтому он сперва дал надежду врачам и больным, а затем оставил их ни с чем. Нет совести, как оказалось…

Источник — Фабула

ОТ РЕДАКЦИИ

Никогда и никому не надо верить Бабанову! В обмане он замечен неоднократно.  Он невероятно жаден и тратится только на себя.

Комментарии (2) на “Нет совести. Бабанов обманул онкобольных”

  1. 2017:
    13.01.2017 в 21:51

    Это верно,сколько Бабанов давал пустых обещаний.Что жаден это точно.

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  2. Владимир:
    14.01.2017 в 00:45

    Деньги губят человека, сводят с ума, убивают душу! Это касается всех богатых и их семьи, токова плата за излишества! Одумайтесь! Как предстанете перед очами Его? Деньги это зло, это испытание это искушение это самоубийство!

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