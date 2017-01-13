Омурбек Бабанов То ли хотел показать себя, пообещал помочь с приобретением медицинского оборудования онкологических больных «линейный ускоритель».. По всей видимости, его обещание противоречило личным интересам, в общем, он не выделил ни копейки.
Честно говоря, денег у него навалом, не обеднел бы, если бы купил одно оборудование. Его бы благодарили и благословляли те, кто страдает от онкологических заболеваний. К сожалению, слова у этого молодца не соответствуют действиям, поэтому он сперва дал надежду врачам и больным, а затем оставил их ни с чем. Нет совести, как оказалось…
Источник — Фабула
ОТ РЕДАКЦИИ
Никогда и никому не надо верить Бабанову! В обмане он замечен неоднократно. Он невероятно жаден и тратится только на себя.
Это верно,сколько Бабанов давал пустых обещаний.Что жаден это точно.
Деньги губят человека, сводят с ума, убивают душу! Это касается всех богатых и их семьи, токова плата за излишества! Одумайтесь! Как предстанете перед очами Его? Деньги это зло, это испытание это искушение это самоубийство!