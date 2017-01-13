Автор: По материалам СМИ. 13.01.2017 17:41

Омурбек Бабанов То ли хотел показать себя, пообещал помочь с приобретением медицинского оборудования онкологических больных «линейный ускоритель».. По всей видимости, его обещание противоречило личным интересам, в общем, он не выделил ни копейки.

Честно говоря, денег у него навалом, не обеднел бы, если бы купил одно оборудование. Его бы благодарили и благословляли те, кто страдает от онкологических заболеваний. К сожалению, слова у этого молодца не соответствуют действиям, поэтому он сперва дал надежду врачам и больным, а затем оставил их ни с чем. Нет совести, как оказалось…

Источник — Фабула

ОТ РЕДАКЦИИ

Никогда и никому не надо верить Бабанову! В обмане он замечен неоднократно. Он невероятно жаден и тратится только на себя.