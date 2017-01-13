Автор: По материалам СМИ. 13.01.2017 17:37

Отдельные казахстанские СМИ написали, что посольство Кыргызстана в Казахстане принесло извинения за известных акынов-импровизаторов кыргызского народа Аалы Туткучева и Азамата Болгонбаева.

Причиной послужили слова о казахах из выступлений указанных акынов во время айтыша, состоявшегося на Иссык-Куле в 2014 году. Этому была посвящено публикация одного из казахстанских изданий под заголовком «Қырғыз ақындары қазақты қырына алды».

В статье написано, что выступление кыргызских акынов началось со слов «оңбогон казак» (негодные казахи) и завершились словами «маңка казак» (сопливый казах), что является оскорблением национальные ценностей, культуры казахского народа. Написано, что этот айтыш несет ущерб отношениям между кыргызским и казахским народами. В этой связи поступило обращение в посольство Кыргызстана в Казахстане. Первый секретарь посольства Чолпон Аджиматова принесла извинения казахскому народу от имени кыргызского народа за акынов, говорится в публикации.

«Я ознакомилась с материалом «Қырғыз ақындары қазақты қырына алды. Неге?», опубликованном на информационном портале Abai.kz и выразила сожаление действиями двух акынов, вызвавших недовольство братьев-казахов. В действительности мне очень стыдно: высказаны оскорбительные сравнения, нарушающие дружеские отношения двух братских народов. Поэтому я от имени Кыргызской Республики и кыргызского народа приношу глубокие извинения казахскому народу. Как вы сами написали в материале, конечно, слова, высказанные двумя нашими импровизаторами, не выражают мнение всего кыргызского народа. Я еще раз прошу прощения у казахского народа«, — сказала Аджиматова.

Когда для уточнения нюансов этой ситуации мы обратились в Министерство иностранных дел КР, то секретариат ответил, что идет уточнение информации о публикации казахстанских изданий и принесении извинений представителем кыргызского посольства, отказавшись от дачи более полной информации.

Портал Abai.kz также написал, что обращался по данному вопросу к акыну-импровизатору Азамату Болгонбаеву, но не получил от него комментариев.

Отметим, что не только кыргызские акыны-импровизаторы употребляют подобные слова в своих выступлениях. На айтышах, которые проходят на международном масштабе, в том числе и в самом Казахстане, часто встречаются случаи оскорблений кыргызов казахскими акынами.

Пока что не прозвучало официального заявления или особых мнений по поводу айтыша кыргызских акынов от официальной власти или представителей интеллигенции Казахстана. Вследствие этого общество придерживается мнения о возможности намерения узкой группы лиц внутри народа причинять ущерб кыргызско-казахским отношением.

Источник — Марал радио