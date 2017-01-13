Автор: По материалам СМИ. 13.01.2017 17:33

- Депутат «Ата Мекена» Аида Салянова, выступая на заседании Жогорку Кенеша, заявила, что в Кыргызстане нет демократии, а на свободу слова оказывается давление. Действительно ли сейчас у нас такая ситуация?

- Аиду Салянову понять можно, потому что на сегодняшний день она выступает представителем радикальной оппозиции. Кроме того, в отношении Саляновой возбуждено уголовное дело. В целом необходимо довести до конца уголовное дело по продлению Саляновой адвокатской лицензии Алексея Елисеева. По данному факту открыто уголовное дело. Если соответствующие органы признают Салянову виновной, она будет посажена без согласия депутатов.

- Вы поддерживаете претензию о давлении на свободу слова в Кыргызстане?

- Ни в коем разе. Такой демократии, как в Кыргызстане, нет ни в одной другой стране. Можно сказать, что она переливается через край. Критикуют всех, начиная с президента. Всё развивается правовым путем. Как юрист, Салянова знает и понимает, что совершила тяжкое преступление. Ну а в Кыргызстане ни на кого не оказывается политического давления или преследования, как во времена Акаева и Бакиева.

Источник — Эгемен