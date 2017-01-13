В Бишкеке задержали мошенницу, представлявшуюся сотрудником Соцфонда

Автор: Админ . 13.01.2017 17:29

В Бишкеке задержана мошенница, действовавшая от имени Социального фонда. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

 По ее данным, в милицию поступила информация о девушке по имени Света, которая входила в доверие к пожилым людям, проникала в их дом и обворовывала.

Как соощается, мошенница даже измеряла пенсионерам давление, а пока люди отвлекались, соучастники проникали в квартиру и похищали деньги, ценные вещи.

Правоохранительные органы задержали уроженку Чуйской области С.В.Казанкову, 1994 года рождения. Она подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории Бишкека и Чуйской области.

Задержанная находится в СИЗО-1. Ведется следствие.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Бишкека просят пострадавших граждан сообщить по телефонам:

(0778) 750005,

(0709) 420119,

(0552) 102 889.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 9 по 15 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.2133
    Евро73.3246
    Российский рубль1.1624
    Казахский тенге0.2095

     

     