В Бишкеке задержана мошенница, действовавшая от имени Социального фонда. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Как соощается, мошенница даже измеряла пенсионерам давление, а пока люди отвлекались, соучастники проникали в квартиру и похищали деньги, ценные вещи.
Правоохранительные органы задержали уроженку Чуйской области С.В.Казанкову, 1994 года рождения. Она подозревается в совершении ряда аналогичных преступлений на территории Бишкека и Чуйской области.
Задержанная находится в СИЗО-1. Ведется следствие.
Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Бишкека просят пострадавших граждан сообщить по телефонам:
(0778) 750005,
(0709) 420119,
(0552) 102 889.