Правительство Кыргызстана разрешило автовладельцам покупать подержанные шины. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков утвердил Положение о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, в страну.
Отмечается, что в соответствии с Базельской конвенцией и решением коллегии Евразийской экономической комиссии правительство утверждает порядок и правила импорта подержанных колес.
Ввозимый товар должен отвечать определенным требованиям:
остаточная высота рисунка протектора шин и покрышек должна быть не менее 4 миллиметров;
- срок с момента изготовления шин и покрышек не должен превышать 5 лет;
- шины и покрышки не должны иметь механические повреждения — пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы.
Товар, который не соответствует требованиям, признают опасными отходами. Для их ввоза надо получать лицензию по правилам Евразийского экономического союза. При этом продавать такой товар нельзя.
Обнаруженные использованные шины и покрышки, не соответствующие требованиям, подлежат вывозу с территории Кыргызстана, возврату отправителю или уничтожению за счет предпринимателя.