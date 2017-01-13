Автовладельцам Кыргызстана разрешили покупать подержанные шины

Автор: Админ . 13.01.2017 17:28

Правительство Кыргызстана разрешило автовладельцам покупать подержанные шины. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков утвердил Положение о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении, в страну.

 Импортировать и продавать бывшие в употреблении шины можно с 28 января.

Отмечается, что в соответствии с Базельской конвенцией и решением коллегии Евразийской экономической комиссии правительство утверждает порядок и правила импорта подержанных колес.

Ввозимый товар должен отвечать определенным требованиям:

остаточная высота рисунка протектора шин и покрышек должна быть не менее 4 миллиметров;

  • срок с момента изготовления шин и покрышек не должен превышать 5 лет;
  • шины и покрышки не должны иметь механические повреждения — пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы.

Товар, который не соответствует требованиям, признают опасными отходами. Для их ввоза надо получать лицензию по правилам Евразийского экономического союза. При этом продавать такой товар нельзя.

Обнаруженные использованные шины и покрышки, не соответствующие требованиям, подлежат вывозу с территории Кыргызстана, возврату отправителю или уничтожению за счет предпринимателя.

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