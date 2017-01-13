Автор: Админ . 13.01.2017 17:25

Автор — Расул Умбеталиев

Предсказания политического ясновидца и «универсального» эксперта по всем событиям и случаям Бакыта Бакитаева с треском провалились. Чуда не произошло. Выборы третьего кандидата в мэры не случилось, а выборы первого прошли практически не учитывая, участия второго кандидата. Но претендент от партии «Онугуу-Прогресс» Нурдин Абдылдаев сделал большой переполох в стане партий «СДПК» и «РАЖ». Ведь коалиция большинства фракций в Бишкекском горкенеше рассчитывали, как обычно на проведение выборов, без альтернативного кандидата.

Элементами политического «мандража» стали— организация срочного стихийного митинга, активного участия депутата «СДПК» Марата Аманкулова, депутата «РАЖ» Мирлана Жеенчороева, заранее преднамеренная нумерация бюллетеней, специальные отметки в бюллетенях в виде знаков и иероглифов, проставление в бюллетенях галочек за двух кандидатов, не соблюдение и не создание условий, для тайного голосования.

На лицо заблаговременное проведение сепаратных переговоров, политического сговора, апробация надежности партийных договоренностей, по определению и распределению государственных должностей, по разделу сфер влияния и финансовых потоков.

Сделка как на Ошском базаре «баш на баш», но иногда с доплатой.

Кресло мэра на кресло торага с добавкой.

По не подтвержденным данным партия «РАЖ» требует еще кресла директора Бишкекглавархитектуры.

На брифинге 11 декабря 2016 года старый, но уже новый мэр Бишкека Албек в эйфории радостного сообщения чуть не потерял разум и самообладание. И заявил, что: «Я не знаю о митинге, я его не организовывал и находился в здании.» Разрешение на проведение получает, если проходит на больших площадях, а это был стихийный митинг. Хочу поблагодарить горожан за оказанную поддержку и доверие.

Вывод: если митинг в честь меня и подобных как я, то проведение любых митингов разрешается.

Митинг, прошедший 11 декабря 2016 года в день выбора градоначальника перед мэрией на маленькой площадке, невозможно назвать стихийным.

Специально приготовленная громкоговорящая аппаратура с колонками, плакаты, транспаранты, красные повязки и митингующие доказывают о заранее подготовленной политической акцией.

Предводителей и организаторов стихийного митинга знаем, которые прикрываясь событиями 7 апреля 2010 года получали неоднократно от действующей власти государственные должности и как не оправдывающие и не исправляющие с возложенными обязанностями были уволены, с возбуждением уголовных дел.

Многие из них рвут глотки и разрывают микрофоны, для получение очередных кресел и портфелей.

Старший брат и сосед по рельефу и местности сказал бы младшему брату «балашка, фильтруй базар», но к великому сожалению он находится на отдыхе в заморских краях.

К большому удивлению и огорчению главное здание главного города страны, заполонили мужчины с не женским лицом, и женщины с мужским лицом.

Новый главный сезон, по проведению стихийных митингов, с разрешением мэра Албека торжественно открыт.