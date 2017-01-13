Абдылдаев нарушил процедуру обжалования решений, подав заявление в ЦИК в обход ТИК

Автор: АКИpress . 13.01.2017 16:22

Бишкек (АКИpress) – Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов прокомментировал АКИpress заявление проигравшего на выборах мэра столицы кандидата Нурдина Абдылдаева.

Ранее Н.Абдылдаев обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением о признании недействительными протоколов выборов мэра Бишкека. Он заявил, что члены БТИК не дали возможности кандидатам представить программы на сессии горкенеша. Также, по его мнению, на некоторых бюллетенях были обнаружены дополнительные «знаки» в виде точек.

По словам К.Маматова, Н.Абдылдаев нарушил процедуру обжалования решений, подав заявление в ЦИК в обход ТИК.

К.Маматов назвал «огульной критикой» слова кандидата о том, что избирательная комиссия не предоставила возможность выступить в день голосования. «Это было бы агитацией. Мы предоставили кандидатам время для встреч с фракциями ранее, к тому же от них не поступало устных или письменных просьб на этот счет», — отметил он.

Также глава ТИК добавил, что никаких точек на бюллетенях не было. «Ручка, которой голосовали депутаты, мазала, и паста на некоторых бюллетенях при их сворачивании отпечаталась. С этим согласились депутаты и наблюдатели. Все бюллетени ТИК посчитала действительными. Заявление Н.Абдылдаева о том, что бюллетени были пронумерованы, абсурд. ТИК никаким образом на воспрепятствовала волеизъявлению депутатов. Есть свидетели, пресса и сами представители «Онугуу-Прогресса». Данное ложное обвинение будет рассмотрено комиссией», — заявил К.Маматов.

 

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