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В Сузаке 10-летнего ребенка при стрельбе петард повредил глаза
Автор: АКИpress . 09.01.2017 19:31
Turmush - В Сузакском район новогодняя стрельба салютов закончилась госпитализацией 10-летнего ребенка с травмами обоих глаз. Как сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на заведующего глазным отделением Жалал-Абадской клинической больницы Авангарда Көчөрова, 10-летний житель села Октябрь Сузакского района Жакшылык Кочкоров был госпитализирован 1 января в 01:40 с травмами обоих глаз, полученных после стрельбы салютов. «Он был доставлен в тяжелом состоянии, получив ожог роговицы глаз. Благодаря своевременно оказанной помощи, его состояние сейчас оценивается как удовлетворительное. Он проходит курс лечения», — сообщил врач.Реклама В новогоднюю ночь такой факт зарегистрирован только в Сузакском районе, у других районах Жалал-Абадской области пострадавших от пиротехнических изделий нет.
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