Казахстан не предоставляет $100 млн на оснащение лабораторий и КПП, потому что мы конкуренты, — депутат

Автор: АКИpress . 09.01.2017 19:29
Tazabek — Казахстан два года назад еще должен был выделить Кыргызстану 100 млн долларов, но до сих пор не предоставил, потому что мы конкуренты, сказал депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков (СДПК) сегодня, 9 января, на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. Он отметил, что Казахстан на оснащение лабораторий и контрольно-пропускных пунктов должен был выделить средства для того, чтобы мы плавно вошли в ЕАЭС, но не предоставил их. «Вот недавно в Казахстане вспыхнула сибирская язва. У нас ящур в последний раз вспыхнул в 2014 году. Наши лаборатории не модернизируются из-за нехватки средств. Нужно спросить у казахских братьев выделят они эти средства или нет. Если нет, то сами уже как-нибудь. Все равно экспорт увеличивается», — сказал он. По словам директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калыса Жумаканова, Кыргызстан ввел запрет на ввоз куриной продукции и шкуры из Казахстана из-за эпизоотической ситуации.

Он отметил, что сейчас по всему миру эпизоотическая ситуация сложная, в том числе в России и Казахстане. «Уже два месяца как мы ввели запрет на многие продукции из Казахстана, в особенности на куриную продукцию и шкуры, потомучто есть вспышка опасного заболевания — нодулярного дерматита, в Кыргызстане она не зафиксирована, но в Казахстане в первый раз зафиксирована, в России тоже есть. Также по всему миру идет эпидемия птичьего гриппа. Сейчас введен запрет на ввоз живого скота — коров, свиней и кур, а также на куриную продукцию из Казахстана. Запрет будет вестись до улучшения эпизоотической ситуации в Казахстане», — добавил он.

Комментарии (5) на “Казахстан не предоставляет $100 млн на оснащение лабораторий и КПП, потому что мы конкуренты, — депутат”

  1. директор:
    09.01.2017 в 19:33

    А не стыдно попрошайничать имея такие запасы золота?

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  2. Ю:
    09.01.2017 в 19:44

    Олигархи-парламентарии могут помочь Родине и народу. Всего-то нужно скинуться на оснащение лаборатории и КПП.

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  3. Мамбет:
    09.01.2017 в 20:43

    Ключевое слово ДОЛЖЕН был выделить. Обалдеть, все у нас в долгу, оказца.

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  4. ujcnm:
    09.01.2017 в 22:11

    Почему то все должны, если Казахстан отрывая от свои нужд хотел выделить 100 млн. не значит надо требовать, чтобы дали этих денег. Надо в первую очередь рассчитывать на себя, ограничивая собственные расходы.

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  5. Правда:
    09.01.2017 в 22:32

    Это не парламент а 120 попрошаек.Возьми из своего кармана сделай!

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