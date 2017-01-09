Все законы Кыргызстана начинают приводить в соответствие с измененной Конституцией Автор: Админ . 09.01.2017 19:24 Государственным органам поручили в месячный срок привести законодательную базу страны в соответствие с Конституцией. Об этом распорядился премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. По его словам, поправки в Основной закон, утвержденные на референдуме 11 декабря, способствуют укреплению суверенитета страны и полному переходу к парламентской форме правления. «Перед правительством на сегодня стоит ответственная задача по приведению законодательной базы страны в соответствие с главным документом страны», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Также принято решение о внесении законопроектов на рассмотрение Жогорку Кенеша в двух пакетах, по поправкам в конституционные законы и законы КР. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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