Все законы Кыргызстана начинают приводить в соответствие с измененной Конституцией

Автор: Админ . 09.01.2017 19:24

Государственным органам поручили в месячный срок привести законодательную базу страны в соответствие с Конституцией. Об этом распорядился премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

 По его словам, поправки в Основной закон, утвержденные на референдуме 11 декабря, способствуют укреплению суверенитета страны и полному переходу к парламентской форме правления.

«Перед правительством на сегодня стоит ответственная задача по приведению законодательной базы страны в соответствие с главным документом страны», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Также принято решение о внесении законопроектов на рассмотрение Жогорку Кенеша в двух пакетах, по поправкам в конституционные законы и законы КР.

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