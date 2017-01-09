Верный пес в Измире не покидает место гибели хозяина-полицейского

Автор: По материалам СМИ. 09.01.2017 17:15

22877С момента взрыва, произошедшего 5 января у здания суда в Измире, пес не покидает места гибели мужчины.

 Жители Измира сообщают, что с момента теракта, унесшего жизнь сотрудника правоохранительных органов Фетхи Секина, на месте трагедии постоянно находится собака.

Этот пес известен местным жителям под кличкой Зейтин. Несмотря на то что у собаки не было официального хозяина, на протяжении всей жизни животного за ним ухаживал погибший полицейский. Фетхи Секин проработал на посту охраны местного суда около десяти лет, регулярно кормил собаку и присматривал за ней.

Отметим, пес Зейтин в момент теракта у суда оказался недалеко от места взрыва и даже попал на камеры видеонаблюдения, однако не пострадал.

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