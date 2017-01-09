Объединение центров онкологии и гематологии нагло продавили — депутат

Автор: ИА «24.kg» . 09.01.2017 16:06

«Объединение Национального центра онкологии и Научного центра гематологии нагло продавили», — заявила сегодня на заседании парламентского комитета депутат Наталья Никитенко.

Она отметила, что постановление правительства премьер-министр подписал 2 января, когда парламент не проводил пленарные заседания. «Сам факт принятия решения таким образом уже говорит о том, что это сделано в угоду конкретным заинтересованным лицам. А ведь на имя премьер-министра от комитета было отправлено письмо, ответа на которое мы не получили. Между прочим, у нас есть закон о доступе к информации, о депутатских запросах. У ЖК широкие полномочия контрольных функций, даже если это относится к исполнительной власти, нами же созданному правительству», — возмутилась нардеп.

«Должна быть четкая исполнительская дисциплина, своевременные ответы. Если считают, что мы не разбираемся в тонкостях, должны были дать обоснование, почему объединили две структуры. В СМИ я прочитала обоснование, оно никуда не годится. «Мы проводим реформу», — пишут. В чем реформа? Объединить несовместимые вещи? Сократить от силы двух человек, причем выбранных коллективно? Что, это сократит расходы? Нет, это сократит человеческие жизни», — подчеркнула Наталья Никитенко.

«Если мы сейчас не мобилизуемся и не проявим жесткость, не потребуем исполнительской дисциплины от правительства, мы очень серьезно подорвем статус и комитета, и Жогорку Кенеша. Нужно пригласить премьер-министра и спросить с него», — отметила депутат.

«Как только мы подняли вопрос, почему задерживались выборы в НЦО, почему не утверждали директора центра, сразу возникла новая комбинация объединения двух несовместимых институтов. У меня четкое ощущение, что это чьи-то игры. Возможно, есть элементы небескорыстной заинтересованности. Уж очень нагло продавливается это решение. Мы должны разобраться в этом», — резюмировала Наталья Никитенко.

Депутаты ЖК не раз заявляли, что выборы директора Национального центра онкологии превратились в большую игру. Выборы состоялись 4 августа 2016 года. Наибольшее количество голосов получили Б.Султангазиева (64), Н.Касиев (46), М.Бейшенбаев (27). Эти кандидатуры отправили в правительство на выбор премьер-министра, однако с назначением затягивали. Члены рабочей группы комитета ЖК рекомендовали правительству ускорить назначение директора НЦО и утвердить его на должность до 30 сентября.

Этого не произошло, а в правительстве заявили о намерении объединить НЦО и центр гематологии. Что и сделали в начале 2017 года. Теперь пройдут новые выборы.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 9 по 15 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.2133
    Евро73.3246
    Российский рубль1.1624
    Казахский тенге0.2095

     

     