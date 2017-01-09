Автор: Админ . 09.01.2017 14:44

В Московском районе 17-летний парень подозревается в убийстве подростка из-за ревности, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 7 января примерно в 23:30 в ОВД обратилась 51-летняя жительница села Беловодское Л.В. с просьбой о содействии в поиске 15-летнего сына С.Н.

Установлено, что 7 января примерно в 19:30 вышел из дома и не вернулся.

По данному факту следственно-оперативная группа ОВД Московского района опросила всех соседей, были проверены все места, в которые он ходил с друзьями.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции в восточной стороне болота неподалеку от дома обнаружили труп без вести пропавшего С.Н. с шестью ножевыми ранениями в области спины и тремя ножевыми ранением в области груди.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 17-летний местный житель С.В.

«Для полного и объективного расследования данного преступления был произведен неотложный обыск дома подозреваемого, в результате в шкафу был обнаружен нож, которым были нанесены ножевые ранения, а под матрасом обнаружен сотовый телефон марки «Самсунг», принадлежащий потерпевшему С.Н.», — сообщили в милиции.

Установлено, что подозреваемый С.В. и потерпевший С.Н. были друзьями, которые влюбились в одну и ту же девушку. В результате у них произошли разногласия, и последний из-за ревности нанес потерпевшему многочисленные ножевые ранения.

По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 97 («Убийство») УК КР.

Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Московского района.