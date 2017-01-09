Депутат недоволен сокращением часов кыргызской литературы в школах Автор: ИА «24.kg» . 09.01.2017 14:39 Депутат парламента Рыскелди Момбеков недоволен сокращением школьной программы по кыргызской литературе. Вопрос он поднял сегодня на заседании профильного комитета. По его словам, за счет этого увеличено количество часов по мировой литературе. «Этот вопрос дошел до писателей. Они начали писать во все инстанции. Президент объявил 2017-й Годом нравственности, воспитания и культуры. Если не будет литературы, откуда молодежь будет нравственной и воспитанной?» — возмутился Рыскелди Момбеков. Заместитель министра образования и науки Токтобубу Ашымбаева отметила, что при разработке базисного учебного плана на 2017/2018 учебный год действительно были предложения объединить изучение кыргызской литературы с мировой. «Но приняты они не были. Часы по кыргызской литературе не сокращали. Они останутся без изменений», — подчеркнула она. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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