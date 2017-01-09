Депутат парламента Рыскелди Момбеков недоволен сокращением школьной программы по кыргызской литературе. Вопрос он поднял сегодня на заседании профильного комитета.
Заместитель министра образования и науки Токтобубу Ашымбаева отметила, что при разработке базисного учебного плана на 2017/2018 учебный год действительно были предложения объединить изучение кыргызской литературы с мировой. «Но приняты они не были. Часы по кыргызской литературе не сокращали. Они останутся без изменений», — подчеркнула она.