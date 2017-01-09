Узбекистан отложил отмену виз для туристов из 27 стран до 2021 года

Автор: По материалам СМИ. 09.01.2017 14:34

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим указом перенес отмену въездных виз для туристов из 27 стран с 1 апреля 2017 года на 1 января 2021 года, передает РИА Новости.

В начале декабря 2016 года Мирзияев подписал указ, предусматривающий отмену виз для туристов из 27 стран, въезжающих в республику на срок не более 30 дней. Мирзияев тогда же поручил профильным министерствам и ведомствам к 1 января 2017 года подготовить предложения по введению единых туристических виз, а также существенному упрощению порядка получения виз, в том числе транзитных, в международных аэропортах и пунктах пропуска через границу Узбекистана.

Решение о переносе сроков отмены въездных виз было принято в целях «устойчивого и сбалансированного развития туристской деятельности и создания необходимой материально-технической базы, обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики», а также «развития равноправного внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами», отмечается в документе.

В новом указе сообщается, что предложение о переносе срока отмены виз было подготовлено уполномоченными органами.

В соответствии с документом, до 1 января 2021 года также переносится внедрение системы таможенного контроля «зеленый коридор» для иностранных туристов с упрощенной процедурой прохождения паспортного и таможенного контроля, получения багажа и транспортного обслуживания.

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