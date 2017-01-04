В 7 микрорайоне Бишкека на стройке найден труп пропавшей ранее девушки

Автор: АКИpress . 04.01.2017 18:16

В 7 микрорайоне Бишкека на стройке найден труп пропавшей 25-летней Алии, сообщили 4 января АКИpress в правоохранительных органах.

По их данным, Алия пропала 21 декабря.

«Родители девушки обратились с заявлением в милицию. Было уточнено, что она стояла на учете у психолога. Проводились все мероприятия по установлению ее местонахождения», — сообщили в милиции.

Тело Алии было обнаружено 24 декабря на одной из строек в 7 микрорайоне.

На теле не были обнаружены следы насильственной смерти, предположительно, она упала с высоты.

В настоящее время милиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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