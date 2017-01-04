Возле мусорных баков на рынке «Алканов» 3 января был обнаружен труп мужчины 50-55 лет азиатской национальности. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
Нос мужчины погрызли животные.
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Возле мусорных баков на рынке «Алканов» найден труп
Автор: Админ . 04.01.2017 18:15
Возле мусорных баков на рынке «Алканов» 3 января был обнаружен труп мужчины 50-55 лет азиатской национальности. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
Нос мужчины погрызли животные.
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