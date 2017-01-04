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В Ак-Суйском районе найден повешенным 13-летний подросток
Автор: АКИpress . 04.01.2017 18:13
Turmush - В селе Ново-Вознесеновка Ак-Суйского района 13-летний мальчик повесился из-за того, что его отец не дал ему покататься на лошади. Как сообщает корреспондент Turmush, 29 декабря 2016 года состоялись похороны 13-летнего жителя села, который совершил суицид. За день до самоубийства 13-летний мальчик попросил отца дать ему лошадь, чтобы покататься на ней. Но отец не разрешил, так как боялся за здоровье сына и подумал, что он может упасть. Эрлан был самым младшим ребенком в семье. Мальчика нашли повешенным в сарае дома.
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