В Ак-Суйском районе найден повешенным 13-летний подросток Автор: АКИpress . 04.01.2017 18:13 Turmush - В селе Ново-Вознесеновка Ак-Суйского района 13-летний мальчик повесился из-за того, что его отец не дал ему покататься на лошади. Как сообщает корреспондент Turmush, 29 декабря 2016 года состоялись похороны 13-летнего жителя села, который совершил суицид. За день до самоубийства 13-летний мальчик попросил отца дать ему лошадь, чтобы покататься на ней. Но отец не разрешил, так как боялся за здоровье сына и подумал, что он может упасть. Эрлан был самым младшим ребенком в семье. Мальчика нашли повешенным в сарае дома. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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