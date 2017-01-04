Главное качество мэра! Экзаменационная комиссия единогласно посчитала А.Ибраимова знающим кыргызский язык

Автор: Админ . 04.01.2017 18:09

Экзаменационная комиссия единогласно посчитала кандидата на пост мэра Бишкека Албека Ибраимова  знающим кыргызский язык.

Экзамен на знание госязыка состоялся 4 января.

В состав экзаменационной комиссии входят заместитель председателя Национальной комиссии по госязыку Медер Акимов, учитель СШ№66 Нургалый Абдесов, профессор, декан Кыргызско-китайского факультета КНУ им. Ж.Баласагына Бектурсун Байсабаев, профессор, директор Национальной библиотеки им. А.Осмоновп Жылдыз Бакашова, профессор, проректор им.Скрябина Светалана Батаканова, профессор Гулжамал Жаманкулова, профессор, проректор БГУ им. К.Карасаева Суусар Искендерова.

Комментарии (3) на “Главное качество мэра! Экзаменационная комиссия единогласно посчитала А.Ибраимова знающим кыргызский язык”

  1. Аноним:
    04.01.2017 в 18:58

    В соответствии с Конституций КР в Кыргызской Республики права всех граждан равны независимо от пола национальности и языка.

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    • да уж:
      04.01.2017 в 20:10

      Самое главное забыли его способностям позавидуют канадские лесорубы. Его умению рубить деревья заявку в книгу Гинесса заявку подать надо.

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  2. КР:
    04.01.2017 в 20:08

    Достойнейший из достойнейших ! Ура, наконец-то у нас настоящий мэр!
    Нас можно поздравить ?

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