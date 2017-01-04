Экзаменационная комиссия единогласно посчитала кандидата на пост мэра Бишкека Албека Ибраимова знающим кыргызский язык.
Экзамен на знание госязыка состоялся 4 января.
В состав экзаменационной комиссии входят заместитель председателя Национальной комиссии по госязыку Медер Акимов, учитель СШ№66 Нургалый Абдесов, профессор, декан Кыргызско-китайского факультета КНУ им. Ж.Баласагына Бектурсун Байсабаев, профессор, директор Национальной библиотеки им. А.Осмоновп Жылдыз Бакашова, профессор, проректор им.Скрябина Светалана Батаканова, профессор Гулжамал Жаманкулова, профессор, проректор БГУ им. К.Карасаева Суусар Искендерова.
В соответствии с Конституций КР в Кыргызской Республики права всех граждан равны независимо от пола национальности и языка.
Самое главное забыли его способностям позавидуют канадские лесорубы. Его умению рубить деревья заявку в книгу Гинесса заявку подать надо.
Достойнейший из достойнейших ! Ура, наконец-то у нас настоящий мэр!
Нас можно поздравить ?