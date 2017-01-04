В ряде областей Казахстана закрыты дороги

Автор: По материалам СМИ. 04.01.2017 18:07

С вечера вторника в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на трассе, соединяющей Астану и город Кокшетау, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Казахстана.

В связи с метелью и плохой видимостью для всех видов автотранспорта, по сведениям комитета, закрыто движение также на участке автодороги Жезказган — Петропавловск. Закрыто движение на автодороге, соединяющей населенные пункты Аулиеколь и Жолдама в Костанайской области.

В Павлодарской области закрыто движение на участках автодороги областного значения Павловка — Галицкое, Шакат — Восточное — Шалдай, сообщает КЧС. В Алматинской области в связи с метелью и плохой видимостью, по сведениям КЧС, закрыто движение на участке автодороги, соединяющей город Талдыкорган с населенным пунктом Капал. Также движение закрыто на участке автодороги между населенными пунктами Сарыозек и Когалы.

В Восточно-Казахстанской области из-за метели и плохой видимости с вечера вторника закрыто движение автотранспорта на участке автодороги Семей — Кайнар.

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