Автор: По материалам СМИ. 04.01.2017 14:56

Учебные заведения Туркменистана требуют от своих студентов, в первую очередь студенток, использовать в виде транспорта для передвижения по стране только самолеты, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык». Власти Туркменистана сообщили о новых требованиях студентам большинства ВУЗов за месяц до начала зимних каникул.

«Декан провел с нами собрание и предупредил, что отныне, при поездке домой к родителям или родственникам мы должны пользоваться только самолетами. Особенно это касается студенток. Им запрещается ездить на такси или других видах наземного транспорта. После окончания каникул необходимо предоставить в деканат авиабилеты, подтверждающие поездку в другие регионы», — сообщила 20 летняя студентка из Туркменистана, Майса (в целях безопасности имя было изменено). Дополнительной информации или разъяснений, по поводу новых требований ВУЗы и СМИ страны не предоставили. По словам студентов, чиновники объяснили студентам ВУЗов, что решение было принято на высоком государственном уровне, с целью предотвращения «непристойного поведения».​

«Основной ответ, который предоставляет руководство ВУЗов — мы хотим оградить от неприличных ситуаций. На дорогах бывают различные дорожные происшествия, а мы отвечаем перед родителями. Поездки на такси могут быть связаны со скандалами, для того чтобы не было неприличных происшествий были введены эти требования на государственном уровне. Требование такое, его нужно исполнять», — рассказал обозреватель из Ашхабада Аманмурад Бугаев, беседовавший со студентами столичных ВУЗов. По словам студенток из Ашхабада, Мары и Лебапа, руководители женских организаций ВУЗов провели встречи с девушками и сообщили, что данные ограничения связаны с тем, чтобы упредить неприличные ситуации, с которыми могут столкнуться студентки во время путешествия по стране на такси или по железной дороге. Однако, что конкретно подразумевается под «неприличными ситуациями» не сообщается. Также, в учебных заведениях студенток предупредили об отчислении за неподчинение требованию.

Это новое требование создает дополнительные трудности для студенток, планирующих посетить своих родственников живущих в других областях и городах страны. Студенты отмечают, что возможности, для выполнения требования руководства ВУЗов крайне ограничены и, связано это с тем, что количество авиарейсов в стране не соответствует потребностям пассажиров. «Чем ехать по разбитым дорогам 500-600 километров, нам приятнее добраться на самолете. Потому, что в обоих случаях стоимость поездки одинаковая — 70 манатов. Но, между областями и городами нет достаточного количества авиарейсов. К тому же, когда бы не пришел в кассу слышишь ответ «билетов нет».

Если хочешь купить билеты, нужно заплатить взятку. Мы мучаемся не столько от того, что ввели такие требования, а от того, что нет возможности исполнить их», — сообщает Майса. В Туркменистане, между Дашогузской и Балканской областями, Балканской областью и городом Мары, между Лебапской и Дашогузской областями авиарейсы осуществляются только раз в неделю, а билеты на внутренние авиарейсы реализуются не ранее чем за 15 дней до вылета.

Отметим, что в отношении студенток ВУЗов Туркменистана в настоящее время уже существует немало различных ограничений, в том числе запрет на вождение автомобиля или запрет покидать общежитие в выходные дни без специального на то «разрешения».