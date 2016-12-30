Аппарат президента не намерен ввязываться в хозяйственный спор «Бишкек-парка»

Автор: ИА «24.kg» . 30.12.2016 19:31

«Данный вопрос должны рассматривать в суде. Аппарат президента, как и главу государства, не надо сюда ввязывать. Мы не намерены вмешиваться в хозяйственный спор», — заявил ИА «24.kg» заведующий отделом информационной политики аппарата главы государства Алмаз Усенов.

Ранее около тридцати арендаторов выступили против администрации торгового центра «Бишкек-парк». По словам правозащитника Качкына Булатова, предприниматели оплатили аренду, а владелец Айдын Мистачль предъявил им иски.

По его словам, судебные разбирательства длятся не один год. Владелец ТЦ угрожает предпринимателям, что выиграет все суды и выселит их из Кыргызстана, так как его поддерживает «Белый дом», а именно президент.

Алмаз Усенов подчеркнул, что «информационный выброс Качкына Булатова — не что иное, как попытка втянуть аппарат президента в сугубо хозяйственный спор вокруг «Бишкек-парка».

«Качкын Булатов не скрывает, какую из спорящих сторон поддерживает и кому симпатизирует. Рекомендую правозащитнику отстаивать коммерческие интересы сторон хозяйственного спора в рамках законодательства», — подчеркнул Алмаз Усенов.

Он не исключает, что в данном случае Качкын Булатов применил распространенный технологический прием, когда адвокаты специально обвиняют в чем-то политиков с целью обратить их внимание на коммерческий спор и подтолкнуть к тому, чтобы этот политик поддержал «нужную» сторону.

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