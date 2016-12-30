Автор: Админ . 30.12.2016 19:28

В Алайском районе Ошской области группа милиционеров силой отбила у прокурора коллегу, задержанного за взятку. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

При задержании следователя Алайского РОВД группа его коллег (15-20 человек) во главе с начальниками отдела уголовного розыска и изолятора временного содержания вмешались в работу прокурора. Они пытались забрать обвиняемого в вымогательстве взятки коллегу.

«Из-за невозможности работать на месте задержания оперативная группа расположилась в здании прокуратуры Алайского района. Однако та же группа сотрудников РОВД ворвалась и туда. Избив сотрудников собственной безопасности МВД и понятых, они забрали задержанного следователя», — рассказывают подробности в Генпрокуратуре.

В итоге главный надзорный орган возбудил уголовное дело по статьям 305 (превышение должностных полномочий), 318 (воспрепятствование производству следствия) и 341 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.

В УВД Ошской области информацию Генпрокуратуры опровергают. Там журналистам заявили, что драки не было, как и попытки забрать задержанного за взятку следователя с собой. В УВД уверены, что так сотрудники прокуратуры пытаются «подставить» следователя.