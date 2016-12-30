Школьнику из Ноокенского района президент Атамбаев подарил щенка

Автор: АКИpress . 30.12.2016 15:08

Turmush - Школьник из Жалал-Абадской области Эрлан Ташбаев получил новогодний подарок от президента Алмазбека Атамбаева – щенка алабая.

Эрлан обучается в 6 классе школы имени Жоомарта Боконбаева в селе Массы Ноокенского района. Он рассказал корреспонденту Turmush, как так получилось. В этом году его друг Нурбак подарил ему щенка, но собака не выжила и умерла. «Когда щенок умер от холода, я плакал почти целый день. Затем я посмотрел российский фильм «Елки», где президент России исполнил мечту маленького мальчика. Я также решил написать письмо президенту», — говорит он. В письме написал о себе и о том, что именно он хотел получить в качестве подарков на Новый год помимо собаки. Родителям о своем решении он не сказал. Письмо передал через свою сестру Айнуру, которая поехала в Бишкек. Она и передала письмо в Белый дом.

«Я хотел поучаствовать в новогодней елке, мое желание было исполнено – я принял участие в президентской елке. Для своих старших братьев я попросил компьютер. У мамы есть компьютер, но она использует его для работы. Я хотел, чтобы у братьев был свой. Для себя я еще телефон попросил, так как свой я потерял. Он нужен мне для того, чтобы связываться с мамой. Соседи редко давали мне телефон, говоря, что у них нет единиц», — говорит он. Накануне нового года к Эрлану пришли гости. Подарки от главы государства передал полномочный представитель правительства в Жалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев.