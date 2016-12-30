Бабановцы хотят захватить столицу. Бишкекский горкенеш сменит председателя Автор: Админ . 30.12.2016 13:29 Коалиция большинства Бишкекского городского кенеша выдвинула кандидатуру Канатбека Музуралиева («Республика – Ата Журт») на должность председателя. Об этом заявлено сегодня на первой сессии БГК. В настоящее время ведется подготовка бюллетеней. Голосование будет проводиться тайно, претендент должен набрать не менее половины голосов депутатов кенеша, то есть 23. *** В Бишкекском городском кенеше сегодня подписано коалиционное соглашение. В коалицию большинства вошли три фракции: СДПК, «Республика – Ата Журт» и «Кыргызстан», две остались в оппозиции — «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан». Всего в городском кенеше 45 народных избранников. Напомним, по итогам выборов СДПК досталось 13 мандатов, «Республике – Ата Журт» – 12, «Онугуу-Прогрессу» — 8, «Мекеним Кыргызстану» — 7, «Кыргызстану» — 5. ОТ РЕДАКЦИИ Напомним, все прогнозы сводились к тому, что председетель горкенеша останется прежним и мэр тоже останется прежним. Однако, видимо, бабановская партия опять диктует свои условия, - как это было в ЖК, — так что СДПК приходится уступать. Возможно, эсдэки решили отдать бабановцам этот пост, чтобы сохранить пост мэра. Это при том, что Албеку Ибраимову после всех скандалов вокруг него, по-хорошему надо добровольно уйти в отставку. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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