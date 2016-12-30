Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 11:22

Традиционно в конце декабря социологи дружно выясняют, с какими настроениями страна вступает в новый год. Сегодня чувства россиян весьма противоречивы. Они все больше верят в силу отечественной экономики, но при этом собственное материальное положение с ее развитием не соотносят и оценивают его достаточно пессимистично.

По данным опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», все больше граждан страны полагают, что по развитию экономики Россия входит в первую десятку государств. С марта 2015 г. доля таких респондентов выросла с 24% до 29%, а в июне 2013 года (то есть,в относительно благополучный период буквально накануне кризиса), она и вовсе не превышала 13%. Но при этом по уровню материального положения населения в топ-10 Россию помещают лишь 10% респондентов.

В то же время, в исследованиях ВЦИОМ экономика и связанные с ней темы второй год подряд занимают первое место среди самых насущных проблем, волнующих население. Меняется лишь внутренняя иерархия этих трудностей: если год назад сильнее всего россиян беспокоила инфляция, то сегодня на первое место вышли низкие зарплаты.

Схожую картину рисует и мониторинг общественного мнения от холдинга «Ромир». Он интересовался не проблемами, а событиями, которые особенно запомнились респондентам. Так вот, ровно четверть из них наиболее значимым событием внутри страны назвали кризис. Четвертое место занял рост цен -17%. Но если сложить оба показателя, получается внушительная цифра в 42% граждан, для которых уходящий год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в России. В прошлом году о кризисе и девальвации рубля говорили только 9% опрошенных, напоминают авторы исследования.

Получается, что почти треть россиян ставят свою страну в один ряд с наиболее развитыми западными государствами, но при этом жалуются на низкие зарплаты и высокие, постоянно растущие цены. Но удивляться особо нечему. Немудрено запутаться, когда с телеэкранов высокопоставленные представители власти вещают о достижении очередного дна кризиса и стабилизации ситуации, эксперты говорят о положительных итогах года и прогнозируют довольно светлое будущее, а реальность преподносит отнюдь не радостную картину: доходы продолжают падать, цены — расти, угроза безработицы беспокоит все сильнее.

Не стоит забывать и о том, что социологические опросы дают не сухие статические сведения, а чисто эмоциональные оценки. В любой стране найдется достаточное количество людей, недовольных уровнем своей жизни.

Но и с оптимизмом у россиян явный перебор. По ключевым макроэкономическим показателям российскую экономику можно поставить в район 40-го — 50-го места, отмечают аналитики. Однако этот оптимизм касается только общего восприятия ситуации в государстве и пропадает, когда дело доходит до частных интересов. Причем, весьма наглядно.

Индекс оптимизма на наступающий 2017 г. в России составил 14 процентных пунктов. Это в два с лишним раза ниже прошлогоднего показателя — 32 процентных пункта. Таковы результаты глобального опроса, проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN в 66 государствах мира, включая Россию, Украину и страны СНГ. Традиционно у респондентов интересуются их ожиданиями на следующий год: будет ли он лучше, хуже или таким же, как уходящий. Индекс рассчитывается путем вычитания отрицательных ответов из положительных.

Доля россиян, которые смотрят в будущее с надеждой, резко упала. Если год назад их было более половины (54%), то теперь осталась только треть (33%). Впрочем, слегка снизилось и количество тех, кто опасается нарастания трудностей, — с 22% до 19%. Число пессимистов вообще неуклонно сокращается уже который год подряд. Еще в конце 2013 г. мрачно глядели в грядущее более трети (35%) россиян. Несмотря ни на что с каждым новым годом кризиса в умах жителей страны все прочнее укрепляется мысль о том, что хуже уж точно быть не может, полагают социологи. Сегодня самую многочисленную группу представляют граждане, не ожидающие никаких принципиальных изменений: их количество за год выросло с 15% до 38%.

А вот в целом по мировой выборке оптимистов оказалось более половины — 52% землян надеются, что наступающий год будет лучше предыдущего. Пессимистично настроены в среднем лишь 15% жителей планеты, а нейтральный ответ дали 27% респондентов. Еще 6% затруднились ответить на вопрос. Таким образом мировой индекс оптимизма на 2017 г. составил 37 процентных пунктов и не сильно изменился по сравнению с двумя предыдущими опросами (тогда он составлял 38 процентных пунктов).