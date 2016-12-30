Автор: Админ . 30.12.2016 11:16

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года после празднования

Нового года до 01:00 часов для удобства горожан будет работать

общественный транспорт.

Также на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение авто в

квадрате: проспект Чуй-бульвар Эркиндик-ул. Панфилова-ул. Абдымомунова.

А по улице Киевской от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова движение будет

разрешено только общественному транспорту!

Так, автобусы будут курсировать по маршрутам:

- №4 (жилой массив «Ак-Ордо»-жилгородок Совмина-рынок Оберон);

- №7 (мкр. Аламедин-1-ул. Фучика);

- №18 (жилой массив «Дордой»-село Кун Туу);

- №38 (110 квартал-мкр. Аламедин-1);

- №42 (12 мкр. –жилой массив «Ала-Тоо»).

Кроме того, будут задействованы троллейбусы по маршрутам:

№ 4 — Площадь Ала-Тоо- Кожзавод- Мясокомбинат;

№ 5 — Площадь Ала-Тоо- мкр. Джал- ТЭЦ;

№ 7 — Площадь Ала-Тоо –мкр. Тунгуч — Ошский рынок;

№ 8 — Площадь Ала-Тоо – мкр. Ак Оргоо- Ошский рынок;

№ 14 — Площадь Ала-Тоо – Киркомстрой — Ошский рынок;

№ 17 — Площадь Ала-Тоо – мкр. Асанбай- Ошский рынок.

Также в районе площади Ала-Тоо будет работать12 микроавтобусных

маршрутов:

№ 111 – жилой массив «Аска-Таш» – село Ново-Покровка;

№ 122 – село Кок-Жар – ул. П. Лумумбы;

№ 135 – жилой массив «Арча-Бешик» – жилой массив «Бакай Ата»;

№ 137 – ул. Чолпон Атинская – П. Лумумбы;

№ 138 – жилой массив «Кок-Жар» – Авторынок Азамат;

№ 166 – пр. Ден Сяопина – жилой массив «Кырман»;

№ 179 – жилой массив «Кара-Жыгач» – мкр. Достук;

№ 211 – МТФ – жилой массив «Тынчтык»;

№ 220 – ж/м Ала-Тоо – мкр. Аламедин-1;

№ 254 – ж/м Ала-Тоо 3 – село Восток;

№ 260 – ж/м Бакай Ата – жилой массив «Салкын Тор»;

№ 262 – ж/Арча Бешик – жилой массив «Кырман».