В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года после празднования
Нового года до 01:00 часов для удобства горожан будет работать
общественный транспорт.
Также на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение авто в
квадрате: проспект Чуй-бульвар Эркиндик-ул. Панфилова-ул. Абдымомунова.
А по улице Киевской от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова движение будет
разрешено только общественному транспорту!
Так, автобусы будут курсировать по маршрутам:
- №4 (жилой массив «Ак-Ордо»-жилгородок Совмина-рынок Оберон);
- №7 (мкр. Аламедин-1-ул. Фучика);
- №18 (жилой массив «Дордой»-село Кун Туу);
- №38 (110 квартал-мкр. Аламедин-1);
- №42 (12 мкр. –жилой массив «Ала-Тоо»).
Кроме того, будут задействованы троллейбусы по маршрутам:
№ 4 — Площадь Ала-Тоо- Кожзавод- Мясокомбинат;
№ 5 — Площадь Ала-Тоо- мкр. Джал- ТЭЦ;
№ 7 — Площадь Ала-Тоо –мкр. Тунгуч — Ошский рынок;
№ 8 — Площадь Ала-Тоо – мкр. Ак Оргоо- Ошский рынок;
№ 14 — Площадь Ала-Тоо – Киркомстрой — Ошский рынок;
№ 17 — Площадь Ала-Тоо – мкр. Асанбай- Ошский рынок.
Также в районе площади Ала-Тоо будет работать12 микроавтобусных
маршрутов:
№ 111 – жилой массив «Аска-Таш» – село Ново-Покровка;
№ 122 – село Кок-Жар – ул. П. Лумумбы;
№ 135 – жилой массив «Арча-Бешик» – жилой массив «Бакай Ата»;
№ 137 – ул. Чолпон Атинская – П. Лумумбы;
№ 138 – жилой массив «Кок-Жар» – Авторынок Азамат;
№ 166 – пр. Ден Сяопина – жилой массив «Кырман»;
№ 179 – жилой массив «Кара-Жыгач» – мкр. Достук;
№ 211 – МТФ – жилой массив «Тынчтык»;
№ 220 – ж/м Ала-Тоо – мкр. Аламедин-1;
№ 254 – ж/м Ала-Тоо 3 – село Восток;
№ 260 – ж/м Бакай Ата – жилой массив «Салкын Тор»;
№ 262 – ж/Арча Бешик – жилой массив «Кырман».