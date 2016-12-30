Самые значимые события 2016 года в бывшем СССР Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:56 Неожиданные результаты выборов в Молдавии и Эстонии, теракты в Казахстане,

возобновление военных действий в Карабахе, небывалый титул «основателя мира» для

президента Таджикистана, смерть первого президента Узбекистана Ислама Каримова —

уходящий год был богат на значимые события. Все они — и большие, и малые —

показали, что на постсоветском пространстве постепенно меняется и казавшееся

незыблемым: уходят патриархи, власти добиваются несистемные политики, островки

стабильности превращаются в мираж. Спустя четверть века после распада СССР

начинается новая эпоха. «Лента.ру» вспомнила все перипетии политической жизни

постсоветских стран в 2016-м. http://maxala.org/glavnaya/48415-samye-znachimye-sobytiya-2016-goda-v-byvshem-sssr.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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