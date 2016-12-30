Самые значимые события 2016 года в бывшем СССР
Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:56
Неожиданные результаты выборов в Молдавии и Эстонии, теракты в Казахстане,
возобновление военных действий в Карабахе, небывалый титул «основателя мира» для
президента Таджикистана, смерть первого президента Узбекистана Ислама Каримова —
уходящий год был богат на значимые события. Все они — и большие, и малые —
показали, что на постсоветском пространстве постепенно меняется и казавшееся
незыблемым: уходят патриархи, власти добиваются несистемные политики, островки
стабильности превращаются в мираж. Спустя четверть века после распада СССР
начинается новая эпоха. «Лента.ру» вспомнила все перипетии политической жизни
постсоветских стран в 2016-м.
http://maxala.org/glavnaya/48415-samye-znachimye-sobytiya-2016-goda-v-byvshem-sssr.html
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