Казахстан: «Техасский» прорыв шымкентской киноиндустрии

Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:55

Двадцать восьмого декабря во всем мире ежегодно отмечают Международный день
кино. Дата эта выбрана в честь первого киносеанса, который прошел в Париже ровно
121 год назад. С тех пор мировой кинематограф проделал большой путь в своем
развитии. А вот насколько развита киноиндустрия стран Центральной Азии?

В южно-казахстанском городе Шымкент (Чимкент) уже давно существует свое
кинопроизводство, о котором кроме жителей региона мало кто знает. Однако
некоторым кинопроектам удается пробиться за его пределы, правда, и в этом случае
отношение к южной кинопродукции остается неоднородным.

Про Голливуд и
Болливуд известно всем. Разница в том, что голливудскую продукцию смотрят во
всем мире, а производимую на киностудиях индийского Бомбея смотрят в первую
очередь на родине — в Индии, и уже во вторую — в некоторых сопредельных странах
и на арабском Востоке.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 26 декабря по 1 января. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем Еженедельном гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.4160
    Евро72.5224
    Российский рубль1.1407
    Казахский тенге0.2115

     

     