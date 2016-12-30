Двадцать восьмого декабря во всем мире ежегодно отмечают Международный день
кино. Дата эта выбрана в честь первого киносеанса, который прошел в Париже ровно
121 год назад. С тех пор мировой кинематограф проделал большой путь в своем
развитии. А вот насколько развита киноиндустрия стран Центральной Азии?
В южно-казахстанском городе Шымкент (Чимкент) уже давно существует свое
кинопроизводство, о котором кроме жителей региона мало кто знает. Однако
некоторым кинопроектам удается пробиться за его пределы, правда, и в этом случае
отношение к южной кинопродукции остается неоднородным.
Про Голливуд и
Болливуд известно всем. Разница в том, что голливудскую продукцию смотрят во
всем мире, а производимую на киностудиях индийского Бомбея смотрят в первую
очередь на родине — в Индии, и уже во вторую — в некоторых сопредельных странах
и на арабском Востоке.