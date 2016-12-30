Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:55

Двадцать восьмого декабря во всем мире ежегодно отмечают Международный день

кино. Дата эта выбрана в честь первого киносеанса, который прошел в Париже ровно

121 год назад. С тех пор мировой кинематограф проделал большой путь в своем

развитии. А вот насколько развита киноиндустрия стран Центральной Азии?

В южно-казахстанском городе Шымкент (Чимкент) уже давно существует свое

кинопроизводство, о котором кроме жителей региона мало кто знает. Однако

некоторым кинопроектам удается пробиться за его пределы, правда, и в этом случае

отношение к южной кинопродукции остается неоднородным.

Про Голливуд и

Болливуд известно всем. Разница в том, что голливудскую продукцию смотрят во

всем мире, а производимую на киностудиях индийского Бомбея смотрят в первую

очередь на родине — в Индии, и уже во вторую — в некоторых сопредельных странах

и на арабском Востоке.