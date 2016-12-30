Упрощен визовый режим между США и Казахстаном

Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:52

По информации министерства иностранных дел Казахстана, с 29 декабря 2016 года американские визы сроком действия до 10 лет смогут получать казахстанцы, направляющиеся в США с деловой, частной или туристической целями.

«Введение деловой и туристической визы сроком на десять лет даст возможность гражданам Казахстана и Америки посвятить больше времени планированию поездки, и не переживать об оформлении визы», — цитирует посла США в Казахстане Джорджа Крола пресс-служба диппредставительства.

По информации пресс-службы, стоимость десятилетней визы для деловых, туристических поездок остается на уровне 160 долларов.

В то же время министерство иностранных дел Казахстана планирует выдавать визы сроком действия на десять лет для граждан США, которые планируют туристические и деловые поездки в Казахстан. С 1 января 2016 года для граждан США, приезжающих в Казахстан сроком до 30 дней, виза не требуется.

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