Упрощен визовый режим между США и Казахстаном
Автор: По материалам СМИ. 30.12.2016 10:52
По информации министерства иностранных дел Казахстана, с 29 декабря 2016 года американские визы сроком действия до 10 лет смогут получать казахстанцы, направляющиеся в США с деловой, частной или туристической целями.
«Введение деловой и туристической визы сроком на десять лет даст возможность гражданам Казахстана и Америки посвятить больше времени планированию поездки, и не переживать об оформлении визы», — цитирует посла США в Казахстане Джорджа Крола пресс-служба диппредставительства.
По информации пресс-службы, стоимость десятилетней визы для деловых, туристических поездок остается на уровне 160 долларов.
В то же время министерство иностранных дел Казахстана планирует выдавать визы сроком действия на десять лет для граждан США, которые планируют туристические и деловые поездки в Казахстан. С 1 января 2016 года для граждан США, приезжающих в Казахстан сроком до 30 дней, виза не требуется.
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